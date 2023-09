Bastia : C’est parti pour la Fête du Sport 2023

Dans un véritable village des sports, plus d'une centaine de clubs et d'associations ont ouvert leurs portes au public jusqu'à dimanche soir, dans le cadre du 80ème anniversaire de la Libération de la Corse. Au programme de cet événement exceptionnel : des démonstrations, des initiations, des renseignements, et des inscriptions pour tous les amateurs de sports.

Pour cette édition spéciale, la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) a choisi de mettre à l'honneur les sports de combat en nommant Francesca-Maria Franceschi et Hugo Boigeol marraine et parrain de l'événement. Ces deux jeunes sportifs talentueux incarnent la nouvelle génération d'athlètes corses qui se distinguent sur la scène nationale et internationale.

Francesca-Maria Franceschi, âgée de 21 ans et formée au Centre Taekwondo de Bastia dirigé par Olivier Santarelli, compte déjà un palmarès impressionnant. Elle a décroché plusieurs médailles, notamment vice-championne de France universitaire en 2023 et vice-championne de France senior en 2023. Elle est également plusieurs fois classée sur différents opens internationaux.

Hugo Boigeol, formé à l'école KTP MMA Scola, est également âgé de 21 ans et est un sportif de haut niveau. Il occupe actuellement la première place au classement de la MMA LEAGUE et a décroché la troisième place au Championnat de France. Il vient tout juste d'intégrer l'équipe de France, ce qui constitue une réalisation exceptionnelle pour un jeune athlète corse.