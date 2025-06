Bastia : C’est parti pour la 11e édition de « Partir en Livre »

Organisée par le Centre National du Livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, « Partir en Livre » promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes. Durant cette période estivale les livres désertent les étagères des bibliothèques et médiathèques pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Cette manifestation entièrement gratuite comporte à Bastia plusieurs temps forts jusqu’au 31 juillet : Rencontres avec des autrices et auteurs, attractions littéraires, lectures immersives, ateliers d’illustration et d’écriture…

Invité de cette édition 2025 par Una Volta, Bastien Contraire, auteur-illustrateur. Il sera présent les 4 (médiathèque Bastia) et 5 juillet (Opra) pour deux journées de rencontres et d’ateliers avec le jeune public à la Mediatecà Centru Cità mais également dans le cadre de l’évènement « Les Arts et les Sports s’en mêlent » organisé par l’association Opra à Paese Novu.

A la médiathèque du centre-ville, le public peut d’ores et déjà découvrir son travail à travers l’exposition « Formes, Couleurs et… Action ! ». La scénographie est signée Lise Darrieulat en collaboration avec Bastien Contraire.

Autres moments très attendus les Bulles de lecture.

« A l’occasion de Partir en livre, le fond bande-dessinée et illustration jeunesse du Centre Culturel sort des murs pour être consultable dans le cadre d’aires de lecture » explique Juana Macari la directrice d’Una Volta. De belles séances de lectures, tout public, sont programmées les mercredis 2 juillet dans le jardin de l’Annonciade et 9 juillet dans le jardin Pecunia (Arboretum de Lupino) de 14h à 18h. « Le thème de cette année tourne autour des animaux. La Compagnie bastiais A Ghjuvanetta proposera des lectures préparées et impromptues et Mija Frasseto, enseignante de Yoga, animera deux séances de yoga-lecture pour les enfants et les parents. De son côté Laetitia Memmi, enseignante d’arts plastiques, animera une série d’ateliers arts plastiques pour les plus jeunes à partir de 4 ans ».

Le 9 juillet, de 10h à 12h et de 14h-17h à la médiathèque du centre-ville, Youn, poète de l’oralité, aura en charge un atelier de slam intitulé « Oralité poétique et poésie visuelle »* inspiré de l’exposition de Bastien Contraire avec une restitution à 17h.



* Inscriptions au 04 95 32 12 81 ou 04 95 58 46 00