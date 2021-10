Bastia : Boris Vian en clôture de Parolle Vive

Boris Vian n’est devenu un mythe qu’après sa mort prématurée en 1959 à l’âge de trente-neuf ans. Musicien, parolier, amateur de jazz, et surtout écrivain, il a dynamité les conventions de la littérature officielle. Dans Vina in Jazz, le Chez Nanou quintet rend hommage à Boris VIAN au travers d’artistes qui l’ont connu et chanté. Chez Nanou joue le jazz que l’auteur du Déserteur a aimé et grandement contribué à diffuser. Le jazz, dont nul n’ignore qu’il est l’expression la plus haute de la liberté créatrice. Avec des morceaux comme On n’est pas là pour se faire engueuler, La complainte du progrès ou Trompette d’occasion... CHEZ NANOU salue la plume si actuelle de cet artiste aux multiples facettes.



Chez Nanou Quintet

Nanou GIULY : guitare

Dumè FERRARI : trompette et voix

Jean-Paul PERETTI : guitare basse

Pierre REBOULEAU : piano

Ange BIANCHINI : batterie