Bastelica Trail : une deuxième édition qui prend de la hauteur

Après une première édition couronnée de succès, le Bastelica Trail change de dimension. Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, le village et les montagnes de la haute vallée du Prunelli serviront de décor à six courses, complétées par une marche solidaire. Sept rendez-vous sportifs et solidaires répartis sur un week-end entier avec une ambition clairement affichée : installer Bastelica comme l’un des grands rendez-vous de la rentrée sportive en Corse. « Dès la première édition, notre ambition était de faire du Bastelica Trail un événement familial », explique François-Joseph D’Amore, président de l’association Bastelica Muntagne Trail. « Nous voulions que les coureurs puissent venir avec leurs proches. Pendant qu’ils participent à leur épreuve, leur famille doit pouvoir profiter des animations et découvrir le village. » Près de 500 coureurs avaient répondu présent lors de la première édition, dont 200 à 250 sur le Paese Trail. Pour ce deuxième rendez-vous, les organisateurs rêvent de réunir entre 600 et 800 participants sur l’ensemble du week-end. Plus de 50 bénévoles seront mobilisés pour assurer l’accueil des coureurs et du public.



Une verticale de 1 200 mètres pour commencer



Le programme débutera samedi, à 8 h 30, avec l’une des trois grandes nouveautés de cette édition : « Une Verticale ». Une montée sèche de seulement 6 kilomètres, mais affichant 1 200 mètres de dénivelé positif. Depuis les ruelles de Bastelica, les concurrents devront rejoindre le sommet de la Piaggiola, à 2 014 mètres d’altitude. Cette épreuve courte et particulièrement exigeante conduira les participants du cœur du village aux paysages de haute montagne. Elle s’adressera autant aux spécialistes de la montée qu’aux amateurs désireux de se mesurer à un véritable défi physique et mental.



À 11 heures, le Run and Gun animera la partie haute du village, autour de la place du monument aux morts. Inspirée du biathlon, cette course disputée en binôme associera course à pied, tirs laser, adresse, rapidité et stratégie. « Nous avons voulu organiser cette épreuve en équipe pour la rendre très ludique et pour qu’elle contribue à l’animation du village », souligne François-Joseph D’Amore. Le public pourra ainsi suivre les participants au plus près. Le Paese Trail prendra ensuite le relais à 17 h 30. Avec ses 9,5 kilomètres et ses 300 mètres de dénivelé positif, cette course traversera les ruelles de Bastelica et ses environs immédiats, dans une ambiance mêlant sport, patrimoine et ferveur populaire.



Le Renosu au cœur de l’épreuve phare



Dimanche, les choses sérieuses commenceront dès 7 h 30 avec la Grande Course. Cette épreuve phare de 28 kilomètres et 1 900 mètres de dénivelé positif conduira les traileurs jusqu’au lac de Vitalaca et au mont Renosu, culminant à 2 352 mètres, avant de rejoindre les Pozzi et de redescendre vers le village par les bergeries de Mezzaniva. Altitude, technicité, longueur et dénivelé en feront un défi réservé aux coureurs expérimentés. Le parcours permettra également de mettre en valeur le patrimoine naturel du massif et plusieurs sentiers ancestraux, autrefois empruntés pour relier les pievi et les nombreux lieux d’estive, qui ont été réhabilités pour l’occasion.



À 9 heures, le parcours intermédiaire proposera une alternative de 17 kilomètres et 700 mètres de dénivelé positif. Les concurrents passeront notamment par les bergeries de Mezzaniva et la Latina, ancien lieu d’estive. Dix minutes plus tard sera donné le départ du premier Cani-Trail de Bastelica. Cette nouvelle épreuve associera un coureur et son chien sur une boucle de 10 kilomètres et 350 mètres de dénivelé, entre les secteurs du Tinosu et de la Verga. Enfin, à 9 h 15, une marche solidaire accessible au plus grand nombre permettra aux habitants, visiteurs et accompagnateurs de participer eux aussi à l’événement. Les fonds récoltés contribueront au financement d’un important projet patrimonial pour le village.





Un salon de la montagne au cœur du village



Au-delà de la compétition, les organisateurs veulent faire du Bastelica Trail un véritable week-end consacré à la montagne. La place de l’église sera transformée en village sportif et accueillera une vingtaine de stands. Institutions, équipementiers, associations, professionnels de la montagne, guides, accompagnateurs et membres des secours en montagne seront présents. Un mur d’escalade sera installé et des initiations au VTT seront proposées. Un historien organisera également une visite consacrée à l’église, au patrimoine et à l’histoire de Bastelica. « Nous avons voulu associer l’événement à une sorte de salon de la montagne », précise François-Joseph D’Amore. « Nous essayons de réunir toutes ces propositions autour d’une même idée : permettre aux gens de venir courir tout en donnant à leur famille la possibilité de rester sur place et de profiter pleinement du week-end. »



Plusieurs films consacrés à la montagne et au trail seront diffusés durant les deux journées. Samedi, à 19 h 30, le public pourra notamment découvrir un documentaire consacré à la traversée à ski de l’Alta Strada réalisée en mars dernier par Alexandre de Susini. Parrain de cette deuxième édition, vainqueur de la première et recordman du Mare a Mare Nord, celui-ci avait parcouru les 80 kilomètres et 7 500 mètres de dénivelé positif séparant la station d’Ascu du Val d’Ese. La projection sera suivie d’un dîner puis d’une soirée festive.



Un service de restauration, comprenant notamment un déjeuner autour d’un veau à la broche, sera assuré par les bénévoles. Le centre du PEP mettra par ailleurs à disposition près de 80 couchages en dortoir afin de compléter une offre d’hébergement déjà très sollicitée, les hôtels et chambres d’hôtes du village affichant complet.



Enfin, l’organisation entend inscrire l’événement dans une démarche écoresponsable. Un dispositif de tri sélectif sera installé dans le village sportif et aucune bouteille ni aucun gobelet ne seront distribués sur les ravitaillements en montagne. Une attention particulière sera également accordée à la préservation des espaces naturels traversés, notamment des secteurs classés Natura 2000. Les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme SportsConnect. Les premiers dossards pourront être retirés dès le vendredi après-midi au groupe scolaire de Bastelica.





