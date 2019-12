Basta a à ripressione : le collectif des lycéens corses interpelle l'État

Maria Bettina Colonna le Mercredi 11 Décembre 2019 à 13:14

Ce mercredi matin U culletivu di i liceani Corsi a bloqué plusieurs établissements de la ville impériale et donné une conférence de presse devant le palais de justice d'Ajaccio pour dénoncer la violence des interpellations qui on eu lieu lundi dernier dans le cadre de l'enquête sur la série d'attentats du printemps dernier en Corse.

Et en s'adressant directement à l'Etat le CLC demande comment on peut laisser en liberté les auteurs des délits mafieux et s'en prendre à des "jeunes désireux de vivre librement sur cette terre ?"



La vidéo de la conférence de presse



