Bandes à part : ultime sélection de l'année

Le Scorpion (Ed. Dargaud, 13 tomes parus scénario Stephen Desberg et dessin de Luigi Critone, d’après les personnages d’Enrico Marini)



« À Kraków, Ivrahim Golam, surnommé le cosaque juif, cherche à préserver l'identité d'un homme dont le nom doit disparaître à jamais. À Istanbul, Armando Catalano, alias le Scorpion, a retrouvé la trace de Méjaï, la gitane. Il veut savoir ce qu'est devenu leur enfant. Mais la gitane est experte dans le maniement des poisons et elle n'hésite pas à s'en servir contre le Scorpion, qui perd connaissance. Quand il reprend conscience, il apprend qu'il est accusé d'assassinat. Livré à la cour du sultan, il est sauvé par un eunuque qui le conduit jusqu'à sa maîtresse. Une femme mystérieuse, surnommée la Sabbatéenne, dont le visage est orné de signes sombres et secrets. Celle-ci lui demande de déchiffrer le nom d'un homme, gravé sur des stèles égyptiennes. En contrepartie, elle l'aidera à retrouver la trace de Méjaï. Au Caire, les routes de Méjaï et du Scorpion se croisent de nouveau. Mais si elle lui révèle la vérité à propos de leur enfant, elle lui interdit de chercher à le voir. Elle menace même de tuer le Scorpion s'il s'en approche... »







Nouveau cycle des aventures du Scorpion, ce tome 13 est un peu particulier puisque ce n’est plus Enrico Marini (Les aigles de Rome, Rapaces…) au dessin. Toutefois Luigi Critone (Aldobrando, La Rose et la Croix) a réussi à s’approprié les personnages malgré les difficultés de reprendre une série. Cette nouvelle intrigue, toujours menée par Stephen Desberg (I.R.$, Le Lion de Judah…), mènera le Scorpion en Orient à la recherche d’un enfant dans une aventure mêlant tragédie et suspense.





Lou ! Sonata (Ed. Glénat, 1 tome paru, scénario et dessin de Julien Neel)



« Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie d’étudiante qui s’installe seule (enfin presque, le chat est toujours là) dans la ville de Tygre. Les joies mais aussi certaines peines de l’indépendance, les nouvelles connaissances, se perdre dans une ville qu’on ne connait pas, le retour d’une amie.»





Après une première saison en 8 tomes qui explorait l’enfance, Julien Neel (Lou !, Le Viandier de Polpette…) revient avec son héroïne désormais jeune adulte. Toujours avec humour et sensibilité, on se laisse porter par l’histoire de Lou que les lecteurs/lectrices ont vu grandir au fil des tomes précédents en même temps qu’eux.