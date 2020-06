Bandes... à part, le magazine du 9e art

Transperceneige Extinctions (Ed. Casterman, 2 tomes parus)

(Scénario de Jean-Marc Rochette et Matz, dessin de Jean-Marc Rochette)

Transperceneige Extinctions raconte les origines du train mythique imaginé par Jacques Lob et Jean-Marc Rochette en 1982.

« Entre catastrophes naturelles et écolo-terroristes radicalisés, un milliardaire philanthrope, voit dans son invention, véritable Arche de Noé 2.0, le salut de l’humanité : Le Transperceneige »

Le Transperceneige est une bande dessinée de Science-Fiction Post-Apocalyptique créée par Jacques Lob au scénario (Benjamin Legrand écrira la suite en 1999 après la mort de Jacques Lob) et Jean Marc Rochette (Le Loup, Ailefroide…) au dessin, en 1982. Il est adapté en film en 2013 sous le nom « Snowpiercer, le Transperceneige » par le réalisateur coréen Bong Joon-Ho (The Host, Parasite…) et est actuellement adapté en série sur la plateforme de VOD Netflix.

Le Transperceneige raconte l’histoire d’un train qui parcourt sans jamais s’arrêter une Terre ravagée par une nouvelle Ere Glaciaire, résultat de la folie des Hommes. A travers ce récit, Jacques Lob parle de lutte des classes, les personnes les plus pauvres sont en wagons de queue alors que les plus aisées ce trouvent en tête du train, le tout soutenu par le trait sombre et graphique de Jean-Marc Rochette. On y suit Proloff, issu des wagons de queue, qui remonte le train afin de comprendre la situation, à la suite d'évènements horribles.



Le château des étoiles

(Ed. Rue de Sèvres, 4 tomes parus, tome 5 à paraitre)



(Scénario et dessins de Alex Alice)

« 1868. A bord de son ballon de haute altitude, la mère de Séraphin disparaît mystérieusement à la frontière de l'espace. Un an plus tard, une lettre anonyme révèle que son carnet de bord a été retrouvé... Séraphin et son père, échappant de justesse à un enlèvement, suivent la piste du carnet jusque dans les contreforts des Alpes. C'est là, à l'ombre d'un château de conte de fées, que le roi Ludwig de Bavière a entrepris la construction d'un engin spatial de cuivre et de bois qui s'apprête à changer le cours de l'Histoire. » A travers son histoire, mêlant merveilleux et aventure à la Jules Verne et accompagné par un dessin à l’aquarelle à la fois doux et grandiose, Alex Alice (Le Troisième Testament, Siegfried…) s’adresse aux rêveurs, petits et grands.



Razorbacu

(Ed. Corsica Comix, 7 tomes parus, tome 8 à paraitre)

(Scénario et dessin Sorlin)

Ce n’est pas facile d’être un sanglier et pour le jeune Razorbacu encore plus. Traqué par une famille de chasseurs et un amour impossible avec la belle Rosette, le jeune sanglier nous emmène dans ses mésaventures. Sur un ton très cartoon et absurde dans l’esprit des Looney Tunes, le sanglier de Sorlin nous amuse à ses dépens comme le Coyote de Bip Bip dans des situations souvent mortelle mais toujours drôle.