Bandes à part : Mythique San Antonio

Open Bar-2e Tournée (ed. Delcourt, 2 tomes parus)

(Scenario et dessin de Fabcaro)



« Eddy Mitchell et la raclette sont-ils compatibles avec une vie intime amoureuse ? Peut-on assumer le fait d'avoir un père manager conseil ? Comment s'assurer que les parents resteront bien jusqu'à la fin de la kermesse de l'école ? Qui gagnera la compétition d'enfilage de housse de couette ? Des questions fondamentales auxquelles Fabcaro apporte une réponse implacable, surprenante et finalement évidente. »





Fabcaro (Zaï zaï zaï zaï…) revient avec un second tome à l’humour critique toujours aussi grinçant et efficace !