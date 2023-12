"Bandes à part" : Humour et science-fiction pour la "Der" de 2023

(Scénario et dessin d’ Olivier Ledroit )

« Bienvenue dans un monde d'ombres et de féérie. Plus d'une décennie après le dernier artbook consacré à l'ensemble de son travail, il était temps de faire le point sur les œuvres d'Olivier Ledroit. Connu pour ses incroyables planches épiques fourmillant de détails autant que pour la délicatesse et la sensualité de ses figures, de ses formes et de ses compositions, retrouvez dans les pages de ce bel ouvrage un généreux échantillon de sa production des quatorze dernières années. Travaux de préparation, recherches, peintures et illustrations inédites ou liées à des expositions, ce livre contient toute la variété des directions artistiques, plastiques et graphiques vers lesquelles Olivier Ledroit s'est tourné. Variant autant les techniques que les sujets, il offre enfin dans ce bel ouvrage l'occasion de prendre un peu de recul sur la richesse de son parcours et la puissance de son travail. Un beau livre indispensable pour tous les amateurs du maître. Une mise à jour plus que bienvenue qui offre un regard clair sur sa contribution essentielle au monde de l'illustration, de la peinture et du 9e art. »





En cette période de fêtes, cet artbook est une bonne piste pour les amoureux du 9e art et du travail d’Olivier Ledroit (Chroniques de la Lune Noire, Requiem…). L’occasion de pouvoir apprécier à leur juste valeur la richesse de ses planches et de ses illustrations de ces dernières années.