Bandes à Part-une belle variété pour ce retour du confinement

« Shaolin Cowboy nous conte les aventures d’un ancien moine shaolin. Le héros parcourt les routes en compagnie d’une mule qui parle. Chassé de son monastère, sa tête a été mise à prix, et ceux qui voudront obtenir la prime en seront pour leurs frais…»



Série initialement sortie entre 2006 et 2008 et réédité en intégrale chez Futuropolis en 2020, The Shaolin Cowboy est un pur délire visuel. Geof Darrow (Transmetropolitan, Deadpool…) se lâche dans ce cocktail improbable de Kung-Fu, de Western et de fantastique. Si le scénario n’est qu’un prétexte, graphiquement, The Shaolin Cowboy regorge d’idées de mise en scène et d’inventivité.



Sacha et Tomcrouz (Ed. Soleil, 3 tomes parus) (Scénario de Anaïs Halard et dessin de Bastien Quignon)

« Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire un peu excentrique. Pour ses dix ans, il rêve d'un rat méga intelligent pour l'aider dans ses recherches scientifiques, mais à la place, il reçoit un chihuahua... C'est un chien et pourtant, il n'obéit à rien ! Il l'appelle Tomcrouz comme l'idole de sa maman. Et même si Sacha le somme de ne pas mettre de boxon, il renverse tout sur son passage au point de se retrouver, un matin, couvert d'une gelée incandescente. Depuis... un phénomène étrange se produit, et tous deux se retrouvent transportés dans des endroits bizarres, à travers le temps...» Science, Histoire et fantastique sont aux rendez-vous dans cette série jeunesse drôle et intelligente. Les personnages d’Anaïs Halard, qui signe son premier scénario, sont attachants malgré un Sacha pas toujours aimable et un peu prétentieux. Le dessin de Bastien Quignon (El Paso, Trois jours en été…), tout au pastel, donne à l’histoire une ambiance douce et lumineuse.



-Black Mary (Ed. Glénat, série en 3 tomes) (Scenario de David Chauvel et dessin d’Erwan Fagès)

« Mary Jane Kelly est une femme amoureuse et prête à tout pour faire évader son fiancé de la prison de Dortwick. C’est aussi une femme jeune et naïve, que les acolytes qu’elle recrute ont tôt fait de berner en faisant évader Jean Dorne, alias Jean Le Bouc, chef des Margoulins du Quartier des Ombres. Mais c’est surtout une femme courageuse, que rien ne fera reculersur le chemin d’une destinée hors du commun, qui va peu à peu l’entrainer dans les profondeurs d’une noirceur inhumaine…»



Tout d’abord sortie entre 1993 et 2007, la série de David Chauvel (Wollodrïn, Le Masque aux mille larmes…) et Erwan Fagès (Un petit coup de rouge, Tixair et les Radicaux…) ressort en intégrale. C’est l’occasion de se replonger dans ce drame historique et fantastique dans un Londres du 19e siècle.