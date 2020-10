Bandes à Part : sous le signe de l'épopée

« Au pied d’un navire imposant, un petit bateau de papier s’élance sur l’océan. Vogue-t-il sans capitaine ? Où va-t-il ? A-t-il seulement un but ? Bravant l’immensité du monde, le fragile esquif barbote entre des algues tentaculaires, croise des monstres marins et des créatures étranges, joue avec des phoques, découvre une cité fantastique. Il manquera de s’échouer sur des glaciers mortels, bravera une tempête terrible – et sombrera dans des eaux profondes… Jusqu’à ce qu’enfin, il accoste près d’une maisonnette et que l’on découvre l’Ulysse mystérieux qui l’a mené là.»

Véritable expérience graphique, Odyssée est un voyage silencieux où l’on suit une embarcation dans ses pérégrinations à travers les océans. Les paysages s’enchainent à la fois grandioses et oniriques grâce aux illustrations détaillées de Peter Van den Ende qui signe son premier ouvrage.



- Invisible Kingdom (Ed. Hi Comics, 1 tome paru) (Scénario de G. Willow Wilson et dessin de Christian Ward)

L'épopée de deux jeunes femmes dans une galaxie lointaine. Vess est une jeune initiée de la Renonciation, dévorée par une passion brûlante et une foi inébranlable. Pilote de fret aguerrie au service de la méga-corporation Lux, Grix est son antithèse. Elle trace sa route de planète en planète, épaulée par un équipage téméraire. Tout chavire quand Vess et Grix tombent sur une information explosive... Cette découverte fait chanceler les fondations de leur univers. Réunies par le hasard, elles doivent faire un choix : suivre le sentier auquel elles étaient destinées, ou s'en forger un tout nouveau.» Premier comics indépendant pour G.Willow Wilson, la créatrice de Ms.Marvel (Marvel Comics). Invisible Kingdom est une histoire de science-fiction riche et intelligente où se mêlent actions et courses poursuites dans l’espace tout en abordant des sujets tel que la corruption, le matérialisme ambiant ou encore les méga-entreprises et leur monopole. Le tout est sublimé par les planches riches en couleurs et spectaculaire de Christian Ward (Ody-C, Flèche Noire…).





- Léo et la Méduse : La famille Vieillepierre (Ed. Sarbacane, 4 tomes parus) (Scenario et dessin de Joe Todd-Stanton)

« La famille Vieillepierre nous embarque cette fois-ci… en Grèce antique ! Le jeune héros Léo, ami des créatures magiques, se voit confier par Athéna une mission délicate… tuer la Gorgone ! Devra-t-il trahir les principes de la famille Vieillepierre pour protéger Athènes ?»

Joe Todd-Stanton nous emmène cette fois ci en Grèce antique avec une nouvelle aventure de La Famille Vieillepierre. Divinités et créatures mythologiques sont au rendez-vous dans cette histoire drôle et colorée