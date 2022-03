Bandes à Part : des mondes si différents

GAP le Dimanche 20 Mars 2022 à 16:20

Une fois de plus, pour cette nouvelle levée du moins de mars du Magazine Bandes à Part, Jean-René Derosas nous conduit dans des univers bien différents entre roman graphique, aventure historique et récit fantastique et pourtant tous ont en commun de mettre le genre humain devant ses propres interrogations. Et celles-ci commencent dans cet ouvrage très graphique "Les Dames de Kimoto" qui nous fait découvrir la condition féminine dans le Japon de la fin du 19e siècle au travers du parcours d'Hana qui va intégrer sa nouvelle famille.

Changement de siècle et de parcours de vie avec La République du Crâne qui nous plonge, cette fois, dans le monde de la piraterie aux Bahamas au 18e siècle où nous allons croiser les chemins du capitaine Sylla, de son second Olivier de Vannes, mais aussi celui de l'étrange Reine africaine Maryam dont les esclaves révoltés ont pris le contrôle d'un navire négrier portugais.

Enfin, la dernière BD "Les Mondes Electriques" nous projette dans le futur avec un récit pour ados et Young Adult. Un futur inquiétant où une tempêté fait perdre la raison aux adultes alors que les plus jeunes semblent épargnés. Dans ce Londres là nous allons suivre le périple de Jason et de sa grande soeur Louise qui vont tenter de sauver leur mère