Bandes à Part : aventure, autobiographie et adaptation au menu

Pour échapper aux hommes de main du camp minier, Max et Baia se perdent dans la jungle. Qu'importe, Baia guide, nourrit et soigne Max. En s'enfonçant toujours davantage dans cette forêt tropicale, Baia arrive jusqu'à l'épave d'un avion écrasé il y a quelques années. À son bord, le squelette d'une enfant dont les poignets sont encore ligotés. Serait-ce l'épave de cette vieille histoire de kidnapping de la fille du patron de la mine et d'un beau magot détourné ? De leur côté, Christelle et Charlotte prennent la fuite en direction de chez Corinne. Elles quittent le dispensaire où elles abandonnent un cadavre. Recherchées, les deux infirmières pourront compter sur l'aide de Rego, un vieux flic de la région au passé douteux. Croisant malfrats, chasseurs de trésors, et vieux secrets enfouis, chaque pas dans la jungle amazonienne semble réduire les chances de survie de nos héros.»



Retour en force dans la forêt amazonienne pour le duo Régis Loisel (Le Grand Mort, Peter Pan…) et Olivier Pont (Bouts d’ficelles, Où le regard ne porte pas…) avec un second tome dans la lignée directe du premier. L’aventure continue pour nos héros, entre courses poursuites et règlements de compte, les personnages gagnent en profondeur et le dessin d’Olivier Pont est toujours aussi efficace.