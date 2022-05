Bandes à Part - Secrets enfouis

(Scénario de Harold Schechter et Eric Powell et dessin de Eric Powell)

«Ce récit révèle la véritable histoire d'un malade mental sous l'emprise d'une mère bigote et abusive. Cette biographie factuelle d'Ed Gein se focalise sur son enfance et sa vie de famille malheureuses, et sur la façon dont elles ont façonné sa psyché. Il explore aussi le choc collectif qui entoura l'affaire et la prise de conscience que les tueurs peuvent être des citoyens ordinaires.»



Harold Schechter, écrivain américain spécialiste des tueurs en série, retrace la vie d’Ed Gein dont les actes ont marqués l’histoire et inspirés des films tel que Psychose ou encore Massacre à la tronçonneuse. Il travaille en collaboration avec Eric Powel (The Goon, Hillbilly…) dont la mise en scène avec un dessin froid et sombre participent à l’ambiance de cette histoire sordide.