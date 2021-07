Bandes à Part : Ombres et lumières poétiques

( Scénario de Lylian et dessin de Raka ) « Sur l’île de Gaelia, la vie des peuples est dirigée par les Druides, dépositaires d’un pouvoir ancestral et naturel et par le Haut-Roi, chrétien et puissant monarque. Mais l’équilibre du royaume est menacé par un seigneur noir renégat dont le but est de détruire le conseil des Druides et de s’emparer du pouvoir. Loin de ces querelles, la vie d’Aléa, jeune fille des rues qui vole pour manger, bascule le jour où elle trouve une bague sur un cadavre qui lui confère de puissants et mystérieux pouvoirs. De son côté, Imala, la louve blanche chassée par sa meute, erre en solitaire jusqu’à sa rencontre avec un elfe des bois qui semble vouloir lui indiquer la voie. Aléa et Imala ne le savent pas encore mais leur rencontre est déjà écrite, guidée par cette force immuable que l’on nomme la Moïra... Emporteront-elles avec elles le destin de Gaelia tout entière ?…»

Lylian (Titouan, Les Géants…) nous propose un récit d’aventure fantasy et le destin de deux jeunes filles de 13 ans, adapté du roman éponyme d’Henri Lœvenbruck. Raka, dont c’est la première bande dessinée, aide l’immersion dans le récit grâce à un dessin fort et dynamique, ce qui en fait un bon point de départ pour découvrir le roman ou le redécouvrir.