Balagne : un parcours de soins proposé après le traitement d’un cancer

« Le traitement contre un cancer ne s’arrête pas aux traitements principaux », explique l’Agence régionale de santé (ARS) sur son site internet. Après la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, d’autres paramètres doivent être pris en compte pour parvenir à un bon rétablissement. Dans le but d’optimiser cette phase post-traitement, les ARS de PACA et de Corse ont donc déployé, début 2023, un programme d’accompagnement des personnes, censé « améliorer la qualité de vie des patients, réduire les risques de séquelles, et prévenir les rechutes ». Sur l’île, ce plan est coordonné par la Ligue contre le cancer 2A et 2B, ainsi que par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Balagne « Les patients qui sortent de leur traitement sont affaiblis sur tous les plans. Mais on a constaté qu’un suivi psychologique, physique ou encore diététique leur permettait de repartir du bon pied », explique Stéphanie Dominici, assistante coordinatrice de la CPTS de Balagne. « Par exemple, j’ai le cas d’un ancien bon sportif qui veut retrouver une certaine activité physique. Le problème, c’est que son corps ne répond plus comme avant, et qu’il ne sait pas comment s’y prendre. D’où l’intérêt d’être suivi par un spécialiste en activité physique adaptée. » Idem pour la nutrition, alors que « beaucoup de personnes ont du mal à retrouver une structure alimentaire après leur traitement ».