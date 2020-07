Balagne : Jacky Pinelli est décédé

C'est une vie d'aventurier qui vient de s'achever à Bastia.

Né au Togo, il y créa un établissement hôtelier puis une série de structures en Côte d'Ivoire, au Sénégal avec le Palm Beach de Saly et à Madagascar.

Mais il demeura attaché au sud de la France et son intérêt pour la Côte d'Azur ne faiblira jamais,

Il reprit , ainsi, "la brasserie du port" à Antibes qu'il fit renaître.

Puis il consacra son expertise de repreneur-manager à l'une des plus célèbres station de ski française dont il fut l'un des princes de la nuit.

Il nourrissait une passion pour l'univers du divertissement et n'hésitait pas à prendre le micro pour diriger un orchestre avec sa voix de crooner américain.

Joueur émérite de tennis, il entretenait de cette façon, à l'époque, un souffle que l'on croyait éternel.





Jacky, le balanin, aimait la modernité et ne cessait de se projeter dans de nouveaux défis d'entrepreneur.

C'est avec ce mental de bâtisseur inlassable qu'il imagina un incontournable établissement de plage à Calvi, "Le Blockos", revendu par la suite.

Je l'entends encore me dire, à mon retour d'une retraite cubaine "Jean Paul, on va créer un établissement à La Havane". Il était ainsi.

Il fut aussi un impressionnant parrain du milieu, au cinéma, à la demande du réalisateur Nicolas Boukhrief, dans le film "Va mourire" en 1994.

Sa verve manquera, son sens de l'humour et sa fidélité en amitié aussi.





Je pense à son épouse, Annie, à sa fille, Véronique, à son fils, Vincent, et à son petit fils Kévin...

Tous ses enfants, et son petit fils, évoluent dans l'univers de la restauration et de l'accueil professionnel, entre Bastia, Nice (Octopussy) et Toulouse.

Ainsi, ils portent, à leurs façons, les valeurs de cette noble figure disparue.

Avec tous ses amis dont l'ex capitaine du SCB, Paul Marchioni, nous pleurons un merveilleux complice.

Il sera enterré à Calenzana.

Gageons que parmi les proches qui l'accompagneront jusqu'à son tombeau, les "fous d'Afrique" ne manqueront pas...