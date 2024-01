Balagne : Emma Lab' dévoile son programme culturel pour l'année 2024

Fondée en 2010 par une équipe de bénévoles passionnés, Emma Lab' a franchi un cap décisif en 2019 en optant pour la professionnalisation, comptant désormais trois collaborateurs professionnels, avec même des perspectives d'expansion, notamment du côté franco-allemand. L'association structure son action autour de trois axes majeurs : l'éducation artistique et culturelle, la programmation artistique, et le volet franco-allemand qui demeure indissociable de son identité. "Il y a de nombreuses actualités à venir", annonce Elsa Comelli, soulignant la dynamique de l'association.L'événement phare de l'année demeure le festival annuel. Traditionnellement organisé au parc de Saleccia, le festival sera exceptionnellement déplacé à la fin du mois de mai pour bénéficier de conditions météorologiques plus clémentes. "Ce sera pour le dernier week-end, à la fois pour avoir une météo plus clémente et pour s'harmoniser avec nos activités hebdomadaires qui suivent généralement un calendrier scolaire."La programmation artistique, toujours axée sur le jeune public, comprend des activités familiales en journée, telles que le cirque, le théâtre, ou d'autres formes pluridisciplinaires. Les soirées sont davantage orientées vers le public adulte, mettant en avant des concerts de musiques électroniques et des performances. Elsa Comelli insiste sur l'équilibre entre la mise en avant d'artistes locaux et l'introduction de projets originaux provenant d'ailleurs.Outre le festival, Emma Lab' ambitionne de créer une programmation artistique étalée sur l'ensemble de l'année. "Nous avons rencontré Antonia Luciani, conseillère exécutive, pour discuter d'un programme d'activités tout au long de l'année, en plus de notre festival. Nous avons déjà initié en 2023 les "Cartes Blanches", des programmations légères qui seront désormais mensuelles en 2024."Les ateliers d'éducation artistique se poursuivent avec succès sur deux sites du territoire balanin, à Muru et Lumiu. Des ateliers cirque animés par Camille, actuellement en formation, proposent un apprentissage complet incluant le clown, les acrobaties, la jonglerie, et l'équilibre sur objet. "À Lumiu, nous faisons fabriquer un portique acrobatie aérienne adapté à la structure locale. Nous envisageons également des stages de cirque et théâtre pour les plus grands pendant les vacances de Pâques."En plus des activités artistiques, Emma Lab' s'implique activement dans la revitalisation du Meta Fornu de Lisula, un tiers lieu. "C'est une adresse que nous essayons de dynamiser, de faire de cet endroit un lieu associatif ouvert, accessible, et répondant aux attentes des visiteurs."Dans cette optique, divers événements sont organisés au Meta Fornu, tels que des soirées jeux de société, des ateliers couture auto-gérés, des cours de dessin portés par les associations "Comme Une Image" et "Paje". L'association prépare également son assemblée générale prévue ce vendredi 19 janvier, une occasion pour les intéressés de s'informer, adhérer, et partager des idées.Le volet franco-allemand reste inscrit dans l'ADN d'Emma Lab'. En janvier, l'association célèbre la journée de l'amitié franco-allemande en proposant des projections de films en version originale en partenariat avec "Et Poutant Ça Tourne" et Le Fogata.Toutes les informations et l'agenda complet sont disponibles sur le site de l'association Emma Lab' , offrant ainsi un panorama détaillé des initiatives culturelles à venir en 2024.