Cette décision a été communiquée par la Ville d’Ajaccio via les réseaux sociaux, et est motivée par des résultats d'analyses de la qualité de l'eau jugés non conformes.

L'interdiction est en vigueur jusqu'à nouvel ordre et sera maintenue en attendant les résultats de nouvelles analyses bactériologiques qui devront respecter les normes de sécurité en vigueur.