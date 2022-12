Babbu Natale a fait escale à Bravone

C 'est à cet endroit et pour la première fois que Babbu Natale entouré d'une dizaine de lutins est venu à la rencontre des enfants de la commune de Linguizzetta qui ont fait le déplacement en nombre pour participer à diverses animations telles des séances de maquillage, des jeux comme " chamboule tout" ou tir à l'arc et autres jeux ludiques, sans oublier une dégustation de pop-corn. Deux mascottes, Mickey et Minnie , étaient également de la partie, tout comme un gonflable , pour la grande joie des petits. Un après-midi ponctué également par la distribution de chocolats par Babbu Natale et le partage d'un goûter et de clémentines. Cette initiative revient à la municipalité de Linguizzetta dont Séverin Medori est le premier magistrat.