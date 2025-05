Avis de décès - Bastia

Bastia





Son époux François VIOLLAT ;

Son Fils Marc VIOLLAT ORSONI et son épouse Fabienne ;

Sa fille Hélène VIOLLAT ;

Ses petits-enfants :

Hélène BRANCALEONI et son compagnon Pascal Piazza ;

Karim BRANCALEONI ;

Benoît VIOLLAT et son épouse Charlotte ;

Martin VIOLLAT et son amie Laura MARIOTTI,

Clément VIOLLAT et son amie Sofia ;

Théophane VIOLLAT,

Ses arrière petits-enfants :

Florian NATALI et jean Baptiste VIOLLAT ;

Ses sœurs :

Les enfants, petits-enfants et arrière petit-enfant de feue Marie FRANCHI,

Feue Marie AILLERET née ORSONI et son fils Michel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feue Marcelle BLANC née ORSONI ;

Ses beaux-frères et belle-sœur ;

Les enfants, petits enfants et arrière petits enfants de feu Antoine GRAVINI, en particulier Olivia et Audrey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feue Jérôme VIOLLAT ;

Les enfants et petits-enfants de feue Marie Thé LUCCIONI née VIOLLAT,

Les enfants et petits enfants de feu Roger VIOLLAT,

Les enfants et petit enfant de Marcel VIOLLAT,

Ses Amis proches:

Dominique MATTEI, Marie Thé SANTINI, Paulette DESIDERI, Filippa VITANI, ketty RINALDI,

Jeanne LEONARDI, Marie Ange SIMONELLI, Anne Marie ALBERTINI, Thomas BRUSA

les familles VIOLLAT, ORSONI,BLANC AILLERET,PIAZZA,MAINETTI GRAVINI,,LUCCIONI,

FONTANA, FERRANDI,FIORE,AEROLA,BRANCALEONI, PIETRI ,NATALI ;

C'est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de





Mme Antoinette VIOLLAT

Née ORSONI



Qui nous a quittés pour rejoindre son fils adoré.



La famille recevra les condoléances en l’église Saint-Charles de Bastia où le corps sera déposé à partir du lundi 5 mai à 11 heures. Les obsèques seront célébrées demain mardi 6 mai à 10 heures en cette même église. L’inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro.

La famille adresse ses sincères remerciements au Docteur Alexandre MATTEI, à l'équipe de l'HAD de corse, au service cardiologie de l'hôpital, ses infirmières Cathy, Marie, Elisa, Danielle et Anne, à son kinésithérapeute ANGELINI ainsi qu'à Margarita, Marie Thé et Elodie.

Cet avis tiens lieu de faire part et de remerciements

---

Pompes Funèbres Corses Morganti 04.95.31.15.18.