Avis de décès - Bastia

Bastia

Ses enfants : Maria et Philippe de CASALTA ;

François et Magali PAGLIAI ;

Ses petits-enfants : Jean Baptiste de CASALTA ;

Adriana et Lola PAGLIAI ;

Ses sœurs : Maryse BIAGGIONI et ses enfants ;

Nanou VENTIMILA et ses enfants ;

Jeanine CASALE sa belle sœur et ses enfants ;

Ses neveux et nièces :

La famille de feue Catherine PESCE née CASALE sa sœur ;

La famille de feue Roberte Marie VIALE née PAGLIAI ;

La famille de feu Toussaint PAGLIAI ;

La famille de feu Antoine PAGLIAI ;

Les familles RICCIARDI, CASALE, PAGLIAI ;

Parents et alliés ;

Ont la douleur de vous faire part du décès de



Mme Madeleine PAGLIAI

Née CASALE



Survenu à Bastia le 1er mai 2025, munie des sacrements de l’église.

Elle a rejoint son époux Paul PAGLIAI.



Priez pour eux



La famille recevra les condoléances demain mardi 6 mai 2025 à partir de 9h30 en la chapelle Sainte-Bernadette de Notre-Dame de Lourdes de Bastia où le corps sera déposé. La cérémonie religieuse sera célébrée ce même jour à 14h30 en l’église Notre-Dame de Lourdes, l’inhumation suivra au cimetière de Bastia Montesoro.

La famille remercie les Docteurs Pierre et Dominique NICOLAI, ses infirmières Marie, Chloé, Cathy, Aurélie et Elisa, son kinésithérapeute Jeremy, Hugo, Stéphanie et Émilie de la pharmacie du Cap à Erbalonga, Aldonaświech sa garde malade pour leur présence, leur professionnalisme et leur accompagnement au quotidien.

Fleurs blanches fraîches uniquement, pas de souvenirs.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements



