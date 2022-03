Avant l’arrivée de Darmanin, la mobilisation continue en Corse

Soluzione pulitica per a Corsica

Libertà per tutti i patriotti

Ghjustizia è verità per Yvan

Nous appelons donc à la poursuite des mobilisations à commencer par des rassemblements mardi devant les préfectures et sous préfectures et à amplifier la mobilisation dans les jours qui suivront.





Ùn capieremu mai.

Per Yvan, per i patriotti è per u populu corsu.