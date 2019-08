Avant Montpellier-RC Toulon à Furiani, coup d'œil sur un demi-siècle de rugby à Bastia

Un fort parfum de Top 14 flottera, vendredi soir, sur Furiani. Le Montpellier HR et le RC Toulon - le RCT légende du rugby français - se mesureront sur la pelouse du stade Armand-Cesari. Il s'agira pour les deux clubs du dernier match de préparation avant la reprise du Top 14 la semaine prochaine. Autant dire que l'on ne va pas se faire de cadeaux et que, dans un camp comme dans l'autre, les joueurs qui seront sur le terrain seront, d'ores et déjà, dans l'esprit de la compétition. Le rendez-vous risque d'être fabuleux.

Au-delà du spectacle que devrait faire vibrer une arène, toute élevée à la gloire du football, la Ligue corse de rugby et son président Simon-Jean Savelli rendront, indirectement, un bel hommage à tous ceux qui depuis plus de 50 ans se sont succédé sur les terrains de la région bastiaise pour donner ses lettres de noblesse au ballon ovale.

Beaucoup ne sont plus là. Mais ceux qui ont traversé toutes ces années à servir cette belle discipline - on peut les voir et les revoir sur les documents jaunis par le temps de notre diaporama - seront vendredi à Furiani pour servir encore un plus la cause du ballon ovale !

Mais c'est surtout vers les représentants de l'élite du Montpellier HR et du Rc Toulon que tous les regards seront braqués.

