Auto contre scooter à Biguglia : un blessé

C.-V. M le Jeudi 14 Mai 2020 à 10:41

Un accident de la circulation s'est produit mercredi soir peu après 19 heures sur la route du village de Biguglia. Dans des circonstances qui restent à déterminer une voiture et un scooter sont entrés en collision. Le choc a fait un blessé : le pilote du scooter, âgé de 16 ans. Se plaignant de fortes douleurs au ventre il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia et le médecin du Samu et évacué sur le centre hospitalier de Bastia.

