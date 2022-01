Australie et Dubaï : 2 destinations à visiter en 2022 !

Ces deux destinations livrent. Bien qu’elles soient très différentes d’un point de vue culturel, architectural et historique,. D’ailleurs, ce sont des territoires à privilégier si vous êtes à la recherche de soleil et de farniente. L’un saura vous charmer par, l’autre possède, je mets en lumière ces deux destinations de vacances que tout le monde rêve de visiter un jour. Bien entendu, je ne pourrai pas entrer dans les détails, mais je tenterai de partagerIl faut qu’on se le dise, les Émirats arabes unis et l’Australie sont deux pays très opposés sur tous les plans, surtout culturels et historiques. D’un point de vue architectural, ces deux destinations proposent un paysage urbain très moderne, avec de beaux monuments dans un décor coloré.L’Australie est le paradis des surfeurs et des sports nautiques. Elle propose d’immenses et longues étendues de sable blanc, avec des eaux turquoise et limpides. C’est également une destination très culturelle, avec une atmosphère amicale et décontractée. Si vous aimez les randonnées dans la nature, la rencontre avec les animaux, les musées et les activités en plein air… Alors go !Quant aux Émirats arabes unis, particulièrement Dubaï, l’ambiance est différente. Loin de moi l’idée de dénigrer cette ville, elle possède un charme ancré dans la tradition et la modernité. Si vous n’avez jamais visité de pays ou de villes dans cet esprit, je vous le recommande vivement. Malgré son caractère superficiel, Dubaï possède un patrimoine culturel et historique très important !Il est probable que vos désirs et vos envies se dirigent vers l’Australie. Le territoire est immense, avec des centaines de milliers de trésors naturels à découvrir sans plus attendre… Si telle est votre décision, pensez à prendre un visa Australie pour découvrir le pays sur plusieurs mois. Je vous propose de faire le tour des plus belles villes australiennes à visiter :En hébergeant la réserve naturelle de Kangaroo Island, Adélaïde se veut être une ville au plus proche de la nature et des animaux. D’ailleurs, il s’agit d’un des lieux les plus cosmopolites du pays, avec énormément de musées et de centres axés sur la culture indigène et toutes formes d’arts.Bien que la ville de Sydney soit un véritable concentré de musées et de galeries d’art, elle n’en reste pas moins un environnement très décontracté et sans prises de tête. Vous prendrez plaisir à vous balader sur le port de plaisance de Circular Quay et son incontournable opéra en forme de voile !Si vous êtes à la recherche de bars branchés, de bon restaurants et d’endroits où sortir, Melbourne sait mélanger la culture et le plaisir. La ville possède également pas mal de sites culturels tels que des musées et des centres d’exposition. Pour faire du shopping, c’est un lieu à ne pas manquer !Pour celles et ceux qui veulent visiter des monuments historiques, je pense qu’un passage à Canberra n’est pas à négliger. C’est une excellente occasion pour s’imprégner de la culture du pays et pour en savoir plus sur le passé des terres australes…Brisbane concentre une importante quantité de jardins botaniques et d’espaces fleuris. Mais pas que, la ville accueille beaucoup d’expositions culturelles et scientifiques… Mais pas que, vous trouverez un grand nombre de musées d’art contemporain et de quoi se ressourcer au bord des rives.Si vous aimez le grandiose et le spectaculaire, vous serez forcément stupéfait par la beauté de Dubaï et ses gratte-ciels modernes. Même si la ville décrit un énorme paysage urbain presque futuriste, elle reste une belle destination de vacances à découvrir seul ou en famille !Au même titre que l’Australie, je vous recommande des réserver une voiture de location pour découvrir Dubaï. Si vous n’aimez pas trop les décors urbanisés, un moyen de transport efficace permettra de sortir de la ville en quête de nouveaux paysages comme l’oasis D'Al-Aïn, bien plus sauvage.Il y a beaucoup d’activités à faire à Dubaï et dans un premier temps, je vous invite à explorer le centre-ville et ses attractions phares. Il faut visiter le Burj Khalifa pour se rendre compte de son immensité ! C’est le plus haut gratte-ciel du monde ! Ne manquez pas non plus le spectacle musical, la découverte, la traversée du Dubai Creek pour quitter le centre-ville, ou encore,sur les dunes dorées.Pour les sorties culturelles, leest un excellent choix. En plus d’être pas cher du tout, vous en saurez plus sur ce qu’était la ville avant la découverte du pétrole. Beaucoup de vestiges et de fouilles archéologiques sont exposés, ainsi que des objets ayant appartenu aux habitants. Du coup, offrez-vous un énorme bagage culturel pour apprendre à connaître Dubaï ! :Concernant les divertissements, voici une sélection des activités à faire : le, le parc d’attractions, le Miracle Garden, leainsi que l’Aquarium. Si vous aimez les belles architectures, la mosquée de Jumeirah devrait vous séduire. Ou encore, n’hésitez pas à longerpour une promenade de santé non loin du centre-ville.Pour combler vos envies de découverte, sortez de la ville et, deux villes intéressantes et incontournables. Durant le trajet, vous explorerez certainement pas mal de villages pittoresques et typiques.