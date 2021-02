Au ras de la mêlée corse : "Opération Ecole Ovale" à Bonifacio

Dans un passé pas si lointain que cela, Bonifacio était une terre d'ovalie. Au siècle dernier, cela se déclinait plutôt à XIII, avant la courte aventure du RC Bonifacio, voici à peine quelques saisons, sous l'impulsion de Nicolas Lucchini. Après une très courte traversée du désert, le rugby est de retour à la pointe extrême sud de la Corse dans le cadre de l'opération Ecol'Ovale. Après les expériences de l'an dernier, à Calacuccia, puis celles de Luri et d'Olmetu, c'était au tour de l'école élémentaire de Bonifacio de connaître, voici quelques jours, sa première expérience rugby dans le cadre du programme Ecol'Ovale développé par La Ligue Corse de Rugby sous l'égide de la Fédération Française. Les cadres de la LCR, Fernando Rodrigues Martin et Gérald Pescheux, ont reçu l'assistance des éducateurs du club de Porto Vecchio XV pour faire découvrir les joies de la discipline aux 170 écoliers bonifaciens.

Sous un beau soleil d'hiver, en pleine semaine olympique et paralympique, la crise sanitaire a dicté des conditions de jeu particulières. En respectant le protocole en vigueur et les règles de la FFR, il n'y a eu ni brassages ni contacts, les élèves, du CP au CM2 ainsi que ceux de la classe d'ULIS, ont découvert le rugby dans des phases de relais, d'opposition, de coopération et de technique individuelle. Une première plus que profitable dans la mesure où les enseignants ont hâte de renouveler l'expérience, et l'enthousiasme des enfants a bien récompensé les éducateurs du club local.