Associu Spurtivu di Santa-Reparata : le fierté de tout un village

Véritable vecteur social, l 'Associu Spurtivu di Santa-Reparata-di-Balagna est un exemple dans le rôle qu'elle a à assurer dans la vie d'un village.

La Municipalité de Santa-Reparata chère à François Vincentelli a bien compris depuis longtemps toute la place qu'il fallait donner à un club de football.

Et, au vu du succès que connaît l'ASSR, force est de constater que le bon choix a été fait.

" La Municipalité a investi environ 1M€ pour réhabiliter et moderniser notre stade Antoine-Savelli afin de développer notre activité avec notamment une pelouse synthétique dernière génération posée il y a 3 ans.

Aujourd'hui, dans un village comme Santa-Reparata qui compte 900 habitants, nous avons un club de football avec une équipe première qui évolue en R2 et qui vient de réaliser une belle performance en sortant du tour régional de Coupe de France nos voisins et amis de la JS Munticellu.

Si l'équipe première à son importance, ne serait ce que par son rôle de locomotive qu'elle peut avoir, nôtre ambition première est la formation des jeunes.Pour être cohérent dans notre objectif, nous avons poussé nos cinq éducateurs s à suivre ces deux dernières années une formation et à passer avec l'aide de la Ligue Corse de Football leur diplôme.

Aujourd'hui c'est chose faite et nous en sommes tous fiers" confie Gabriel Cesarini, vice-président du club, avant de poursuivre:

" Le club compte à ce jour pas moins de 160 licenciés, ce qui pour un village de 900 habitants est considérable.

Nous avons une équipe première qui évolue en R2 avec à sa tête un entraîneur de qualité qu'est Pierre Moulard, 7 équipes de jeunes en U6, U9, U11, U13, U 16 (deux équipes), et U18. A toutes ces équipes, il convient d'ajouter les Vétérans et une équipe féminine qui est en cours de préparation.

Pour asseoir définitivement notre politique, nous avons en projet d'organiser notre propre tournoi des jeunes, à une date restant à déterminer.

Les jeunes, je le répète, c'est l'avenir du club.

Nous avons également un partenariat avec nos voisins de la JS Munticellu à qui nous fournissons des jeunes pour être en conformité avec les règlements.

Bien évidemment, gérer toutes ces équipes n'est pas chose simple, notamment pour les déplacements car nous ne disposons pour l'heure que d'un seul minibus et que force est aussi de constater que les parents ne s'investissent pas assez pour nous aider dans notre tâche.

Je terminerai en ajoutant que outre cette politique pour les jeunes que nous menons, le club est aussi une vitrine du village et qu'il contribue à le faire vivre".



Pierre Moulard a apporté une assise indispensable à l'ASSR



Au cours de la saison 2018/2019, en Mars dernier, alors que l'équipe première qui évoluait en R2, venait de se faire éliminer en challenge contre Munticellu, et connaissait quelques difficultés, suite à des sanctions disciplinaires, le club a fait appel à Pierre Moulard, ancien joueur de talent, devenu ensuite entraîneur de la R2 du FC Balagne.

" Malgré l'ampleur de la tâche et des difficultés qui m'attendaient, je n'ai pas hésité à accepter et relever le défit.En 6 journées de championnat, nous avons gagné 4 matches et perdu deux. Finalement, nous avons réussi à nous maintenir en R2" commente Pierre Moulard, avant de dévoiler ses ambitions pour la saison 2019/2020:

" Comme la majorité des équipes qui se trouvent dans une zone touristique, nous avons toujours des difficultés à mobiliser les joueurs qui pour la plupart exercent une activité saisonnière. Malgré tout, nous avons réussi à nous adapter et à effectuer une bonne préparation.

En tour préliminaire de coupe de France régionale, nous l'avons emporté face à nos voisins de la JS Munticellu sur le score de 3 à 1.

Nous avons recruté quelques joueurs pour cette saison 2019/2020 comme par exemple le gardien de but d'expérience Luiggi Buffalo qui a évolué à un bon niveau en Italie mais aussi des joueurs comme José Sanchez, Antoine Coquant et autres qui sont encadrés par nos joueurs emblématiques que sont les frères Mariani, Edgar Ribeiro, Laurent Raffé, Rachid Harrachi....

Ce qui me plaît à Santa Reparata, c'est que c'est avant tout un club à l'esprit familial et que chacun mouille le maillot par amour pour son club.

La politique du club correspond à ma philosophie du football. Mon objectif est bien entendu de faire progresser l'équipe première et le club dans sa politique des jeunes. Les meilleurs seront du reste intégrés aux seniors lors des entraînement et à chaque fois que cela sera possible de les lancer dans le grand bain en les intégrant dans le groupe.

Lors des matches de préparation, contre l'équipe du 2e REP, j'ai incorporé 3 joueurs U17 qui m'ont donné satisfaction.

"Je ne fait rien d'exceptionnel, j'essaie juste d'emmener mon petit groupe sur le bonne voie comme me l'a appris mon mentor qui n'était autre que le regretté Gilbert Angelotti a qui je dois beaucoup".

Bon vent à cette équipe de R2 qui haut et fort les couleurs de son village et à l'ASSR qui est plus qu'un club de football.