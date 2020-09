Association sportive de Santa-Reparata di Balagna : une vitrine pour le village

En milieu rural, plus que ailleurs, une association sportive joue un rôle prépondérant dans la vie d'un village tant dans le domaine de l'action sociale, culturelle, sportive et éducative. Et à Santa-Reparata di Balagna on l'a compris depuis longtemps.

Le club de football de de ce village a su, au fil des années, se structurer et offreir à la jeunesse locale la possibilité de s'exprimer. Ici, pas de strass et paillettes pour briller de mille feux mais que du travail, du travail, et encore du travail! Le club cher au président Antoine Fondacci est là pour former des jeunes talents et non pour construire une équipe de football sans fondations, à coups d'euros.

"Aujourd'hui c'est un travail de 20 ans qui commence à porter ses fruits. Nous avons 178 licenciés, toutes les catégories de jeunes sont représentées et nous avons également une équipe première qui évolue en R2 et une équipe de vétérans qui elle évolue en loisirs. L'équipe première s'est renforcée. Nous avons notamment 3 gardiens de but, ce qui n'est pas un luxe et des nouvelles recrues qui devraient nous apporter de la stabilité" - précise Pascal Fondacci, ancien joueur, aujourd'hui trésorier et véritable cheville ouvrière du club. Et de poursuivre - "Notre objectif est de poursuivre notre politique de formation pour les jeunes et de leur permettre à force de travail de les intégrer en équipe première et ce en toute humilité. L'objectif aujourd'hui, avec l'effectif que nous avons c'est d'atteindre notre objectif dans les 3 années à venir"..

La Municipalité de Santa-Réparata di Balagna a bien compris cet enjeu. Sous la mandature du Dr François Vincentelli, tout a été en effet mis en oeuvre pour offrir un beau stade avec une pelouse synthétique dernière génération et des installations qui n'ont plus rien à voir avec celles tu temps où le stade Antoine-Savelli n'était qu'un terrain en tuf!





Le nouveau maire Marcel Torracinta a lui aussi compris tout l'intérêt de cette association sportive et nul doute qu'il poursuivra le travail accompli par son prédécesseur.





CNI a suivi une séance d'entrainement

Jeudi dernier, nous avons choisi de suivre une séance d'entraînement au stade Antoine-Savelli, histoire de nous imprégner du travail accompli mais aussi de l'ambiance qui règne et de soif de vivre qu'a ce club.

D'un côté il y avait les U13 et leurs éducateurs et de l'autre l'équipe première qui évolue en R2.

" Notre équipe première est composée d'une trentaine de joueurs. En cours de saison 2018/2019 alors que nous connaissions quelques difficultés, nous avons fait appel à Pierre Moulard pour prendre la direction de l'équipe. Sa première mission était de sauver l'équipe de la relégation et ce fut chose faite. Ensuite, par ses qualités de jeune entraîneur et sa passion pour le football et cette fibre d'éducateur qu'il a en lui, il s'est attaché à structurer le club et à lui donner une âme. Comme vous pouvez le constater ses séances d'entraînement sont variées et les joueurs prennent plaisir à participer.

Outre l'équipe première, bien évidemment il a un oeil sur les autres équipes du club et communique beaucoup avec le manager général Olivier Antoni , Florent Mascret, cheville ouvrière du club en charge des jeunes,, "Titi" Encelade et les autres éducateurs, tous diplômés d'État" se réjouit le vice-président Gabriel Cesarini.



Avant d'attaquer cette séance d'entraînement, Pierre Moulard se pose un instant pour nous parler de son métier d'entraîneur, de ses ambitions : " Même quand j'étais joueur j'avais cette passion pour ce travail d'entraîneur. Mon mentor était le regretté Gilbert Angelotti qui nous a quittés en octobre 2012. Dans ce classeur qui me suit partout j'ai des notes à lui et certaines m'ont été très utiles lorsque j'ai passé mon examen. C'éiait un homme extraordinaire. Il me manque beaucoup mais il est toujours présent dans les décisions que je suis amené à prendre. Pour ce qui est des objectifs de cette saison 2020/2021, même si on a conscience que le niveau est très relevé, l'objectif sera le maintien. La saison dernière, ce fut une saison tronquée pour les raison sanitaires que vous connaissez. Nous avons été maintenus et c'est une bonne chose. Pour cette nouvelle saison qui démarre l'effectif est plus étoffé avec les arrivées de Julien Duhez, Kevin Guizol, Jean-Do Soavi, Jeffe Hernandez, Jean-Do Ciavaldini, Brahim Hamami, Alex Savelli, Vincent Gervasi, Antony Colombani, Brian Lopez qui effectue son retour au club, Bruno, joueur portugais talentueux...Notre préparation, se poursuit en attendant la reprise de la compétition".