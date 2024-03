Association Terra Eretz Corsica Israël : "une motion comme un réquisitoire à charge"

Dans une motion votée le 29 février 2024 comme un réquisitoire à charge, l’assemblée de Corse demande le lendemain de la visite de l’émir du Qatar à l’Élysée, un cessez le feu immédiat et sans conditions et condamne Israël.

Le texte relaie en tous points le narratif du Hamas et reprend les chiffres propagandistes de l’organisation terroriste pour contraindre la seule démocratie du proche-orient à perdre cette guerre.

La première question, qui se pose, est de savoir en vertu de quel mandat cette assemblée se fait le porte-voix d’un groupe terroriste génocidaire sans avoir un seul mot pour les civils israéliens déplacés (200 000 personnes) et bombardés chaque jour par le Hezbollah et le Hamas et victimes d’attentats terroristes ?





Les deux présidents de la collectivité reprennent les demandes du Hamas faisant du cessez le feu un préalable et ne demandent même pas la libération des otages israéliens, hommes, femmes, enfants, vieillards et bébés affreusement maltraités et dont on ne peut même pas savoir s’ils sont toujours vivants !

Le tragique le dispute au ridicule lorsque Madame Maupertuis, présidente de cette assemblée, et à l’origine de cette motion, fait référence dans un tweet, aux « valeurs de Pascal Paoli », alors qu’elle demande à un peuple qui se bat pour sa survie de tomber les armes « sans conditions. »





Ignorer que les terroristes et leurs dirigeants déclarent vouloir refaire le 7 octobre et se battre en martyrs jusqu’à la destruction totale d’Israël est une faute grave.

U troppu stroppia!

L’association Terra Eretz Corsica Israël rappelle :

1 . Que le précédent cessez le feu a été rompu par le Hamas

2 . Que lorsque l’on prétend défendre des valeurs humaines le préalable à un cessez le feu est la libération de tous les otages.

3 . Que le peuple juif sur sa Terre ancestrale a le droit indéfectible de défendre son existence et assurer sa survie dans un moment terrible, où seule la victoire sur les terroristes, permettra demain de poser en termes raisonnables la question de la paix.

Nous savons que cette motion de l’Assemblée de Corse faisant crédits au Hamas, est totalement déconnectée de l’opinion publique corse. Celle-ci soutient à une immense majorité le peuple israélien et a bien compris que le même terrorisme a déjà frappé l’Europe et que le combattre est l’affaire de tous.