Assemblée générale à Miomo : l’UDPSIS 2B compte 886 adhérents

Celle-ci s’est déroulée en présence des jeunes sapeurs-pompiers de la section de Lucciana et d’une cinquantaine d’adhérents sous la présidence du commandant Thierry Nutti et du secrétaire général de l’association, le commandant Jean-François Gaspari. Après le mot de bienvenue du président, le bilan moral a été présenté aux participants.

On y apprenait notamment, que l’UDPSIS 2B avait enregistré de nombreuses affiliations en 2019 et comptabilisait 886 adhérents.

Puis tour à tour, les responsables des diverses commissions se sont succédé au pupitre afin d’y présenter leurs rapports à l’image de la commission de l’œuvre des pupilles (ODP) et de l’action sociale qui en 2018 a traité 16 dossiers individuels. Ont été également abordés, les actions en faveur de la promotion du secourisme avec entre autres, des sessions d’initiation aux gestes qui sauvent relayées par les amicales dans le cadre de l’opération « primura » initiée par la présidence de l’assemblée de Corse. Mais également, la participation à différentes épreuves sportives inscrites au calendrier national.





Le commandant Frédéric Antoine-Santoni a fait état du fonctionnement des cinq sections de jeunes sapeurs-pompiers, qui cette année se sont beaucoup impliquées dans des actions de sensibilisation au secourisme mais aussi, en participant à diverses cérémonies commémoratives et solidaires.

Le commandant Jean-François Gaspari devait de nouveau prendre la parole, afin d’évoquer le bilan et les projets développés au titre de la commission volontariat. D’autres bilans et projets, devaient être ensuite présentés et détaillés par les responsables des commissions du service de santé et de secours médical du SIS 2B (SSSM), des personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS), des sapeurs-pompiers professionnels, des anciens sapeurs-pompiers et de la communication. L’assemblée générale se concluait par l’approbation sans surprise des comptes de l’association.





A l’issue de quoi, une remise de distinctions avait lieu en présence de Guy Armanet, président du SIS de la Haute-Corse qui pour l’occasion, s’est félicité de la tenue de cette assemblée générale et salué les grands mérites de l’engagement associatif et du bénévolat.

Cette attribution de titres, visait à récompenser des membres du conseil d’administration et des personnalités ayant rendu des services à l’UDPSIS 2B à l’instar des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers et membres élus dans les différentes commissions internes.

Ainsi dix adhérents se sont vu décerner, la médaille d’honneur des services bénévoles aux échelons vermeil, argent et bronze au nom du président national du comité de récompense de l’ANPDSB, Patrick Gauchot. Vingt-six autres récipiendaires, non moins méritants, ont reçu pour leur part, la médaille d’honneur de l’union régionale des sapeurs-pompiers sud méditerranée (URSPSM).





Un déjeuner des plus conviviaux partagé dans un restaurant du centre de Miomo, venait clore cette belle et enrichissante journée. A noter enfin, que de vifs remerciements ont été adressés par les administrateurs de l’UDPSIS 2B à Guy Armanet pour la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes.