Assemblée de Corse : la création d'un comité de préfiguration du déconfinement à l'ordre du jour

C.-V. M le Mardi 28 Avril 2020 à 11:36

L'Assemblée de Corse se réunira en session ordinaire le jeudi 30 avril à partir de 14h30 uniquement en téléconférence. La séance publique se tiendra, encore une fois, dans un format restreint garantissant le respect des considérations sanitaires, politiques, juri­diques et techniques.

Du fait de l’état d’urgence sanitaire et des règles de confinement, cette session se déroulera selon des modalités dérogatoires.

On pourra la suivre en direct sur le site ou sur la page Facebook de l’Assemblée de Corse dans les conditions habi­tuelles.



La Commission Permanente se réunira le même jour à 10h30 en téléconférence pour préparer la séance.

L'ordre du jour, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, est limité aux rapports nécessités par cette crise ou encadrés par des délais juridiques contraignants.



Le premier rapport concerne la création d'un comité de préfiguration du déconfinement en Corse.

A l'ordre du jour aussi : la présentation des conclusions de la commission ad hoc relative à l'étude de la faisabilité d'un revenu de base et à la possibilité d'en expérimenter la mise en œuvre en Corse et un rapport, tous présentés par la président de l'assemblée de Corse sur Sfida Nova.



Les déchets s'inviteront aussi au débat avec le rapport du président de l'Exécutif sur la prise en charge par la Collectivité de Corse du transport de balles de déchets ménagers en région Paca.

