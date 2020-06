Assemblée de Corse : Vraie ou fausse rentrée scolaire du 22 juin, la polémique s’enlise !

Sept fois Non !

Sans surprise, l’opposition n’apprécie pas du tout et ouvre le feu avec Jean-Martin Mondoloni, président du groupe Per L’Avvene : « A écouter, la conseillère exécutive qui, par 7 fois, a indiqué que l’Exécutif avait raison, je me pinçais ! Cette forme d’autosatisfaction masque un certain nombre de failles et une difficulté que vous n’avez pas su lever, celle du droit d’abord, de la méthode ensuite et d’un point de vue politique enfin. Ce n’est pas créer de la polémique de dire que nous ne sommes pas d’accord du tout sur le sujet ! ». Pour lui, la divergence fondamentale touche, donc, sur un problème de droit : « Vous n’êtes pas fondés à décréter la fermeture ou l’ouverture des établissements scolaires. Vous n’êtes pas fondés à prendre une telle décision puisqu’elle s’adosse sur l’autorité que vous avez sur vos agents ». En termes de méthode : « Vous ne prenez pas l’initiative de consulter les chefs d’établissement qui, eux, sont responsables, y compris pénalement, vous faites un usage abusif des compétences de la collectivité. Il y a un défaut manifeste de concertation de votre part ». En termes politiques : « Vous laissez penser que l’Éducation nationale est davantage entre vos mains qu’entre celles de l’État. Or, c’est faux ! Des enseignants ont été choqués de ne pas avoir pu exercer leurs missions à cause de votre blocage de principe et de votre bras de fer politique. Non ! Sept fois non ! Le président de l’Exécutif n’est pas le patron de l’éducation nationale en Corse ! ».



Une douce utopie

Une décision unilatérale fustigée également par François-Xavier Ceccoli, élu du groupe La Corse dans la République qui enfonce le clou : « Nous sommes sur un désaccord fondamental. En obligeant les établissements à fermer, vous êtes allés trop loin. Il aurait fallu laisser la main aux chefs d’établissement. Cette déscolarisation laissera des traces très fortes sur les élèves, penser qu’en rattrapera ce retard en septembre est une douce utopie. L’impact le plus fort a été sur les familles les plus en difficulté. Pour nous, il y avait urgence à reprendre l’école. D’où mon cri, peut-être un peu excessif ! ». Pour lui, il est temps de clore les polémiques : « L’important sur un sujet aussi prégnant est de voir ensemble que faire. En reprenant 15 jours, les personnels vont devoir se frotter au protocole sanitaire, c’est une bonne chose parce qu’on ne peut pas imaginer qu’en septembre, on rentrera normalement ».



Au bar ou à la plage

Des critiques totalement partagées par Jean-Charles Orsucci, président macroniste du groupe Andà per Dumane et porte-drapeau du gouvernement : « Les faits vous ont donné tort, ce n’est pas parce que vous le répétez 7 fois que vous avez raison ! La polémique, c’est vous qui l’entretenez en mettant toujours l’Etat en accusation ». Pour lui, le choix de garder les écoles fermées « que vous avez fait, est une erreur en matière d’éducation. Les faits montrent que vous vous êtes trompés. ». Il se dit satisfait de la réouverture « même si on sait que nos enfants ne vont pas retourner à l’école pour les deux semaines qui arrivent. Je reproche à l’Etat de ne pas avoir rendu plus tôt obligatoire le retour à l’école. J’aurai préféré que nous insistions ensemble dessus, mais vous avez préféré envoyer les enfants dans les bars ou sur la plage ! ».