Assemblée de Corse : On prépare une session consacrée au problème des dérives mafieuses

Assemblée de Corse : On prépare une session consacrée au problème des dérives mafieuses

Charles Monti le Vendredi 25 Octobre 2019 à 17:21

La Conférence des présidents de l’Assemblée de Corse, élargie au président du Conseil exécutif de Corse, s’est réunie ce vendredi sous la présidence de Jean-Guy Talamoni. Tous les groupes de la majorité ou de l’opposition y ont participé via les présidents de groupes ou leurs représentants.

La question de l’organisation de la session consacrée au problème des dérives mafieuses a été abordée.

La Conférence des présidents tiendra une conférence de presse dans les jours à venir afin de préciser les différentes séquences de la démarche, laquelle aboutira, après les différentes auditions et concertations nécessaires, à l’élaboration d’un rapport (diagnostic et préconisations) qui sera discuté en séance publique.

