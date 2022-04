Assassinat de Jacques Baranovsky à Ajaccio : deux hommes mis en examen

Majid Hirsh et Simon Papini ont été mis en examen vendredi dernier pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Jacques Baranovsky, tué le 7 juin 2020 à la brasserie L’Aktuel, à Ajaccio, a indiqué la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs), à l'AFP.



Deux morts en deux semaines

Ce 7 juin 2020, peu après 22 heures, un tireur casqué avait tué à la terrasse de cette brasserie cet agent communal de 39 ans, inconnu des services de police et de justice. Il avait également blessé un second homme, François-Xavier Salini-Ricci, qui sera tué en février 2021 par un tir de riposte de la police au moment de son arrestation dans le cadre d’une enquête sur un autre assassinat perpétré à Ajaccio le 18 juin 2020, celui d’Alexandre Giacopelli.



François-Xavier Salini-Ricci était soupçonné d’être impliqué dans la riposte à l’attaque dont il avait été victime à la brasserie L’Aktuel, riposte qui s’était soldée, onze jours plus tard, par la mort d’Alexandre Giacopelli, 28 ans, à la terrasse d’un snack d’Ajaccio.



Dans l’enquête sur l’assassinat d’Alexandre Giacopelli, quatre personnes ont été mises en examen. Ces deux assassinats pourraient être liés à la scission d’une bande criminelle ajaccienne, avaient indiqué plusieurs sources proches du dossier au moment des faits.