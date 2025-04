Assassinat de David Costa-Dolesi : un ancien policier en poste à Bastia mis en examen en incarcéré

Selon une information révélée par Corse-Matin et confirmée ce vendredi 25 avril par le parquet de Marseille? Nicolas Bessone, à CNI, un ancien officier de police judiciaire a été mis en examen dans l’affaire de l’assassinat de David Costa-Dolesi. Les faits remontent au 17 octobre 2023, lorsque la victime âgée de 41 ans avait été abattue à l'intérieur du Café Louise situé sur la place du Donjon, à la Citadelle de Bastia.

L’officier mis en cause, Christophe Demailly, était alors en poste au commissariat de Bastia. Il est poursuivi pour "assassinat en bande organisée" et "association de malfaiteurs", dans une instruction menée par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille. Placé en garde à vue au début du mois, il a été incarcéré sur le continent. À ce stade, il est le seul mis en examen dans ce dossier.



On ignore pour l’heure quel rôle précis cet ancien enquêteur, désormais muté, aurait pu jouer dans les faits.



David Costa-Dolesi était connu de la justice. Il avait été condamné à trois ans d'emprisonnement en 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille pour association de malfaiteurs. Il avait aussi été condamné en juillet 2023, par le tribunal correctionnel de Bastia, à cinq ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt différé, pour un trafic de machines à sous. En 2017, il avait déjà été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour "violences" dans une affaire d’extorsion visant l’entrepreneur Patrick Rocca, lequel n’avait jamais porté plainte et avait nié avoir été victime de menaces. Costa-Dolesi, de son côté, avait contesté les accusations d’extorsion.