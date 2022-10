Arte Mare, vitrine du cinéma insulaire

Dominique Tiberi, originaire de Ventiseri, vivant à Bastia, est dans le milieu du cinéma insulaire depuis de nombreuses années. Elle est tour à tour productrice, scénariste et réalisatrice. Elle est aussi directrice de Stella Productions qu'elle a créée en 1990.

Après des études au collège de Morta puis au lycée à Bastia, elle s’est dirigée et obtenu une maîtrise de droit privé à l'université de Nice, puis un diplôme d'études cinématographiques à l'ESEC à Paris et un DEA en sciences de l'information et de la communication encore à l'université de Nice. Elle a ensuite soutenu un doctorat en lettres et sciences humaines à l’université de Caen sur Le dispositif photographique et l'image de la Corse, 1839/1962.





Dominique Tiberi a à ce jour produit plus de cinquante films pour la télévision et le cinéma : documentaires de création, courts-métrages et films institutionnels et réalisé une quinzaine de films. Lors de cette édition 2022 d’Arte Mare, les organisateurs avaient programmé : Malavia de 1985 (33 mn), dans la catégorie « La langue, outil de création » et « Cheval mon trésor » de 2006 (55 mn) dans la catégorie « L’homme et l’animal ».

Concernant son actualité, elle en a dit plus à CNI