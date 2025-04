Art-thérapie : une grille d’évaluation innovante développée à Ajaccio

- Marie-Claire Benetti Papadacci, pouvez-vous rappeler ce qu’est l’art-thérapie ?

- L’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui mobilise la création artistique pour favoriser le bien-être mental, émotionnel et physique. Elle repose sur l’idée que le processus créatif, en lui-même, peut être porteur de transformation. Pour que cette approche soit pleinement efficace, il est important de pouvoir évaluer les effets du travail thérapeutique. C’est dans ce cadre qu’a été conçue la grille DATEI : Dispositif d’Art-Thérapie pour l’Évaluation et l’Intervention. Elle permet de structurer l’observation des patients selon quatre axes : l’engagement et l’expression artistique, les émotions et ressentis, l’interaction et la communication, et enfin les capacités cognitives et de réflexion. Cela offre une évaluation globale et individualisée, qui guide les interventions thérapeutiques.



- À qui s’adresse cette grille ?

- Elle peut être utilisée auprès de publics très divers : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, avec ou sans diagnostic médical. Elle ne se limite donc pas aux patients souffrant de pathologies neurodégénératives.



- Vous avez mené une étude clinique autour de cet outil ?

- Oui, une étude a été réalisée au Centre hospitalier d’Ajaccio, auprès de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’usage de la grille a permis d’analyser plus finement les effets des séances : meilleure expression de soi, apaisement émotionnel, stimulation cognitive, création de lien social. Elle a aussi permis de mieux structurer les observations, en rendant visibles les évolutions individuelles.



- Et vous travaillez aujourd’hui sur une version numérique ?

- En effet. Pour faciliter son intégration dans les pratiques cliniques, une version numérique de la grille DATEI est en cours de développement, en partenariat avec Millénium Développement. L’idée est de permettre aux professionnels de saisir directement leurs observations sur tablette ou ordinateur après chaque séance.

Chaque praticien disposera d’un tableau de bord personnalisé pour suivre, de façon claire et visuelle, l’évolution de ses patients. Les données pourront être partagées avec l’équipe soignante, favorisant une meilleure coordination. Grâce aux outils graphiques intégrés, il sera possible de détecter les besoins émergents, de suivre les changements au fil du temps et d’ajuster les interventions. Cette version numérique rendra l’outil plus fluide à utiliser, tout en renforçant la cohérence du suivi thérapeutique.