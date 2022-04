Armand-Cesari : un stade, enfin, digne de ce nom ?

« Cette restitution intervient après une vingtaine de réunions avec les dirigeants du SCB, les Socios, la Ligue Corse de Football, la Ligue Corse de Rugby et différentes associations culturelles » souligne Louis Pozzo di Borgo. « Ces consultations visaient à recenser les besoins et à dégager des orientations stratégiques nécessaires à l’élaboration du programme de travaux de modernisation et à la construction d’un nouveau modèle économique pour ce stade mythique de notre Île. Les échanges ont été riches et fructueux et de ceux-ci on a pu faire une synthèse qui débouchera sur l’enclenchement des travaux de modernisation du stade. L’objectif est de clore cette page du stade sur laquelle on est depuis 25 ans ! On part donc aujourd’hui sur un nouveau cycle ».







Etat des lieux

Dans un premier temps, c’est un véritable état des lieux qui a été fait par les commissions qui ont mis en avant un certain nombre de problèmes. Les diverses réunions ont aussi dressé la liste des différents évènement qu’abrite le stade : matchs de L1, de L2, rencontres internationales de rugby ou match de préparation du TOP 14, plateaux de jeunes.

« Pour la CAB, le coût annuel du stade en entretien s’élève à 2,3 millions d’Euros et il y a là matière à réflexion » explique L. Pozzo di Borgo. « En 2021 nous avons déjà entrepris des améliorations à hauteur de 710 000 euros comme par exemple des mises aux normes ou l’installation d’écrans géants, mais le montant prévisionnel de notre projet 2022/2025 se monte à 7,5 millions d’€, via le PTIC (ndlr : Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse). Si jusqu’ici le stade était dévolu au football, la CAB souhaite aujourd’hui lui donner une nouvelle dimension en y accueillant de nouvelles activités de diverses natures et proposer ainsi un véritable outil au service du territoire ».



Les différents enjeux

« On se doit de finir et de moderniser l’infrastructure, lui donner enfin une impression d’enceinte et d’améliorer le niveau de confort et de services aux spectateurs. Coté sportif on doit optimiser l’exploitation de l’actif en diversifiant les disciplines et les usagers ou encore favoriser l’accueil de stages de professionnels. Le stade doit vivre au quotidien et on pas un ou deux jours par semaine. On peut envisager un musée, une brasserie, des lieux de conférences. Mais ce stade a aussi son histoire et il faut valoriser l’âme de ce lieu chargé de symboles. Ce lieu est un mythe, un symbole, une fierté, un emblème. Ce lieu a une âme qu’il faut conserver. Sur le plan économique on doit développer l’attractivité du territoire .»





Des besoins recensés

Depuis le 13 janvier dernier et l’ouverture des réunions, des groupes de travail ont été constitués : « Concernant les toitures des tribunes Nord et Sud on a lancé des études pour les rallonger afin que les spectateurs soient à l’abri. On sait déjà que c’est possible en Nord, on attend le résultat pour la Sud. Quant à la couverture de la Est et de la Ouest, on en fait une priorité. La pelouse est aussi un problème. Aussi se pose-t ’on la question d’une pelouse hybride. Nous avons à ce sujet missionné une personne qui doit nous livrer sous peu son diagnostic. Il devra aussi prendre en considération la couverture des tribunes Est et Ouest. On a eu une triste expérience avec la Sud à cet effet. Autres problèmes à régler : la sono et l’éclairage. On se pose aussi la question de la déconstruction ou de la rénovation de la tribune Est qui gardera de toute façon ses 2500 supporters. Il y a en tout cas un problème d’inclinaison à régler. Sur les aménagements on a déjà acté le début des travaux fin 2022 d’un parking Est, couvert et éclairé avec des voies d’accès plus larges. Notre stade n’a pas non plus de portique d’entrée. On doit pallier cette absence. »



Un calendrier en plusieurs phases de 2022 à 2025

La CAB a, d’ores est déjà, établi un calendrier prévisionnel de ces travaux : « La phase 1 va débuter très bientôt » souligne Louis Pozzo di Borgo. « Cela passe par la mise en place d’un Cotech et d’un copil. Le comité technique regroupera les services de la CAB, un représentant de la ville de Furiani, un du SCB, un des socios, un des journalistes, un du collectif du 5 mai, un de l’association des commerçants de Furiani, les services de la CdC et de l’Etat. Le Comité de pilotage présidé par le président de la CAB rassemblera lui le maire de Furiani, le président de l’exécutif, le préfet de Haute-Corse et le directeur général des services de la CAB ».