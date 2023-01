Après six mois de mandat, l’heure du premier bilan pour le député Laurent Marcangeli

Sur le plan plus local, Laurent Marcangeli déroule son bilan personnel en précisant être intervenu durant ces six premiers mois aussi bien sur des sujets nationaux que plus spécifiques à la Corse. Auteur de deux propositions de lois – l’une visant à « améliorer l’accès au soin pour tous » et l’autre à « instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne » –, de plusieurs amendements et questions au Gouvernement, cosignataire de quatre autres propositions de lois, ou encore président du groupe d’amitié France-Italie, co-rapporteur de la « Mission d’information sur les enjeux migratoires aux frontières Sud de l’Union Européenne et dans l’océan Indien », et rapporteur de la « Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles », l’activité du député de la 1 ère circonscription de Corse-du-Sud est chargée, mais il l’assure, la Corse reste au premier rang de ses préoccupations. « Quand il s’agit d’aider la Corse, il faudra toujours considérer que je serai là. Je ne pense pas être totalement étranger aux 33 millions d’euros permettant de financer les délégations de service public maritime et aérienne », pointe-t-il en relevant par ailleurs les amendements en faveur de l’île qu’il a pu défendre, notamment aux côtés des députés nationalistes.



« J’ai depuis six mois eu à cœur de défendre la Corse et continuerai de le faire, parfois seul et parfois en total accord avec mes trois autres collègues qui ne sont pas dans le même groupe et ne sont pas de la même obédience que moi en matière politique », souligne-t-il ainsi en déroulant : « En dépit de ces différences nous avons l’occasion à de nombreuses reprises d’échanger, de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Ce qui compte avant tout c’est un dépassement que nous nous devons parfois avoir au service de nos concitoyens ».