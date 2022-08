Après les piscines, le fisc fait la chasse aux vérandas non déclarées

certain

Pour lutter contre la fraude, le fisc va employer les grands moyens. Comme le rapporte Le Parisien dans son édition du 29 aout , après les piscines, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) compte se servir de son nouveau logiciel d'intelligence artificielle pour faire la chasse aux vérandas, extensions et autres bâtiments que les Français auraient oublié de déclarer aux impôts. "Nous visons les extensions de maison, comme les vérandas", explique le directeur général adjoint de la DGFiP, Antoine Magnant, au quotidien francilien en rappelant queOr de nombreux propriétaires ne déclarent pas ces nouvelles constructions au fisc qui a ainsi décidé de se servir d'un logiciel développé par Google et Capgemini pour repérer les structures non déclarées afin de rappeler les contribuables à l'ordre et de les sanctionner. Mais cet outil de la DGFiP n'est pas encore au point et doit être amélioré. C'est pour cette raison que l'administration fiscale indique que le nouvel usage du logiciel ne sera pas immédiat. En revanche, selon Le Parisien, une phase de test concernant les vérandas et extensions est prévue et une expérimentation devrait commencer d'ici quelques mois.