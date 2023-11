Après SCB - Auxerre, Brouard : "On a fait un vrai match contre un vrai adversaire"

Régis Brouard, entraîneur du SCB

« On a fait un vrai match contre un vrai adversaire. On a été disciplinés, on a affiché de l’agressivité. On a fait avec nos moyens. Parfois on a osé. Les joueurs ont répondu. Ça s’est joué à très peu de choses. On a été patients, on a bien défendu avec notre tête. Les joueurs ont respecté les consignes. On a eu des manques c’est sûr, on veut aller trop vite parfois. Je pense qu’il y a toujours un problème de confiance. Il faut avoir plus de constance dans les matchs. On va s’appuyer sur ce match qui est un match réussi. Les joueurs ne lâcheront pas. Il faudrait gagner un match à l’extérieur »



Christophe Pelissier, entraîneur de l'AJA

« On a eu le plus de situations dans ce match. On voulait mettre une grosse pression dés le début. On n’a pas réussi à marquer et on s’est exposé aussi. On a su ne pas perdre ce match contrairement à d’autres rencontres. On manque d’efficacité. On n’a pas su marquer et on est resté à la merci de l’adversaire. On avance quand même. On aurait aimé prendre les 3 points mais parfois il faut se contenter d’un seul ».