Apnée : La 2e édition du Cormorant Freediving Depth Challenge a débuté à Ajaccio

Cormorant Freediving Depth Challenge ne se limite pas à être une compétition passionnante, c'est aussi un tremplin pour l'apnée en Corse. En effet, l'organisation a déjà soumis une demande pour accueillir le Championnat du monde AIDA en 2024. « C’est pour montrer qu’on a les moyens techniques et matériels », explique le champion du monde. « L’année passée, on a convaincu et cette année encore une fois, c’est très satisfaisant. Ça montre la qualité d’organisation et ça renforce l’idée qu’on est capable d’accueillir un championnat du monde. On organise des compétitions pour justement convaincre non pas juste sur la scène régionale ou nationale, mais sur la scène internationale ». Un préambule qui permet aussi de promouvoir l’apnée, « C’est très important pour nous. Pour faire vivre ce sport, on doit créer des événements comme cela. Si on ne crée pas des événements, s’il n’y a pas de compétition, personne ne s’y intéresserait », remarque l'organisateur de l'évènement. « En plus à Ajaccio, on est au meilleur des conditions qu’on puisse avoir. Avec l’hôpital à côté et l’aéroport à deux minutes, cette proximité une aubaine. Et dans le spot en lui-même, on a l’avantage d’avoir beaucoup de profondeur très proche du bord. C’est exceptionnel, mais ça reste un défi et une prouesse en termes d’organisation, d’énergie déployer et on n’y arrivera pas sans le soutien des personnes autour de nous ».



Et malgré certaines contraintes politiques qui ont limité le nombre d'inscriptions, les organisateurs restent enthousiastes quant au succès de l'événement. «Nous sommes globalement satisfaits de l'organisation de l'événement. Bien que nous aurions aimé avoir un peu plus de participants, l'ensemble est excellent en termes d'organisation même si ça a été compliqué. Rien n’aurait été possible sans l’appui du port Charles Ornano et de la ville d'Ajaccio. Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont soutenu cet événement » conclut Abdelatif Alouach.