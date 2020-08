Antoine Albertini à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : sur les traces d'un anti-héros

Quant à Banditi, qui fait suite à Malamorte, publié en 2019, il nous met, une fois de plus, en présence d'un flic, plutôt d'un ancien flic, désormais détective, véritable anti-héros, qui un jour va être sollicité pour mener une enquête visant à retrouver un homme de 86 ans, Baptiste Maestracci, un peu simplet, disparu dans son village.





Une enquête qui va permettre à l'ancien flic de sortir d'un quotidien morose et sans horizon ce d'autant que, rapidement, les événements vont prendre une tournure inhabituelle avec la découverte, non loin de la maison du disparu, d'un cadavre momifié, les mains attachés dans le dos. Une mort vieille d'une quinzaine d'années et qui va lancer le personnage central sur les chemins tortueux, d'une Corse sans fard où la beauté des paysages contraste avec un environnement humain nettement moins enchanteur.





Une histoire palpitante à tous les sens du terme comme Antoine Albertini sait en délivrer au long d'une écriture pugnace qui résume bien, à elle seule, son auteur qui n'a jamais su mettre sa plume dans sa poche.

Banditi est un livre âpre où l'on sent poindre bien autre chose qu'un simple roman....