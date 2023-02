Anciens combattants : L’UDACVG de Haute-Corse dynamise ses actions

« Notre but est de réunir, de fédérer toutes les associations d’anciens combattants du département » indique le président Pascal Granado. « Nous travaillons bien sûr avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre, qui est notre point d'entrée au niveau de la préfecture. En Haute-Corse on recence plus d’une trentaine d’associations et le but est donc de faire un bilan de celles-ci, de faire le point et de toutes les rassembler pour qu’on puisse travailler dans le même sens. En étant plus nombreux, on aura plus on a de force et de poids ». Si quand on évoque les anciens combattants on pense surtout à ceux de la guerre de 14 ou de la 2ème guerre mondiale, on oublie trop vite les autres conflits dans lesquels la France a été engagée : Indochine, Algérie, les OPEX, opérations extérieurs comme en Bosnie, qu’on appelle la 4ème générations de feu : Liban, Côte d’Ivoire, Afghanistan, Mali... « On a parfois du mal à recruter parmi cette 4ème génération et nous souhaitons vraiment être le point d'entrée de toutes associations » souligne Georges Tardieu, vice-président et secrétaire général de l’UDACVG.



« Au niveau national, l’UFAC existe depuis la dernière guerre et elle a créé des sections départementales, les UDAC, qui accueillent toutes les générations du monde combattant sans distinction d’opinion, de race ou de religion. Au niveau de la Corse, notre objectif principal est de réunir toutes les associations, même celles qui ne sont pas de combattants mais qui s’en approchent. On va aussi réunir la mémoire de ces gens-là parce qu'une fois que la guerre est terminée et que les combattants ne sont plus là, il reste la mémoire et ça c'est le devoir de mémoire en liaison avec l’ONAC. Nous avons un nouveau conseil d’administration mais nous sommes dans la continuité de ce qui s’est fait jusqu’à présent, on n’invente rien, on veut dynamiser nos actions, en nous faisant connaitre. Le monde des anciens combattants est vieillissant et il nous faut rajeunir ça avec de nouveaux membres »





Informatisation, banque de données…

Pour cela le bureau va créer une base de données des différentes associations du département, informatiser ces données afin de répondre aux questions des gens qui en auraient besoin. « Aujourd’hui tout passe par Internet » intervient Christian Duvernet, le trésorier. « Internet c'est fondamental, incontournable. Ainsi on va mettre en place le site internet qui permettra de trouver à peu près tout ce qu'on veut savoir, aussi bien pour les associations de combattants mais aussi pour le public qui pourra venir se renseigner sur, par exemple, les dates des cérémonies, les lieux etc. Il y a aussi un accompagnement avec mise à disposition de documents administratifs. Et puis il y aura un gros travail sur les porte-drapeaux. C'est très important car cela entre dans le devoir de mémoire. »



L’UDACVG travaille aussi dans les établissements scolaires. « Nous avons de bons contacts avec les écoles » précise Ch. Duvernet. « On va davantage travailler avec les enfants qui souvent sont en demandes. On dispose à cet effet d’un petit film et ensuite on répond à leurs questions. On a constaté que les enfants étaient très attentifs sur le sujet »

Pour l’UDACVG la dynamique est relancée.



Infos ++

Le bureau de l’ADACVG

Place du Donjon – Citadelle de Bastia

Tel : 04.20.02.85.28

Permanence tous les lundis de 15h à 19h.

Président : Pascal Granado

Vice-président et secrétaire général : Georges Tardieu.

Secrétaire adjoint : Yann Derrien

Vice-président et trésorier : Christian Duvernet

Responsable porte-drapeau : Ange Beveraggi.