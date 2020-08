Alerte orage : la Corse en vigilance jaune

Sur la Corse, en seconde partie de nuit et tout début de matinée, des orages balaient l'île du Sud Ouest vers le Nord-Est. La plaine orientale pourrait être moins concernée. Ces orages sont localement violents, accompagnés de fortes averses de pluie, de grêle et de fortes rafales de vents (80 à 100 km/h possibles, jusqu'à localement 120 km/h sur le relief). Les intensités de pluie peuvent être fortes et donner 15 à 30 mm en 1 à 2 heures. Sur l'ensemble de l'épisode les cumuls peuvent atteindre localement 40 voire 50 mm.

Le risque d’orage s’estompe en cours de matinée.



Les activités de pleine nature et nautiques sont à proscrire (jeux flottants gonflables, canyoning, randonnée...), et les campings sont à surveiller.





Les consignes



La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse : • Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,

• Ne pas se promener sur les crêtes,

• Éviter les sorties en mer,

• Limiter autant que possible ses déplacements,

• Sur la route, faire preuve de prudence,

• Être vigilant face aux chutes d’objets,

• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent, • Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

• Ne pas intervenir sur les toitures,

• Respecter strictement l’interdiction d’emploi du feu,



Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

✔ Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 ✔ Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com