Alerte canicule en Corse : Ça continue !

Le niveau 3 « alerte canicule » du plan départemental de gestion de la canicule est maintenu. Conformément aux mesures prévues par ce plan, les services sont pleinement mobilisés pour anticiper et gérer l’impact sanitaire de ces fortes chaleurs.

En période de canicule, il convient d’éviter les efforts physiques et de maintenir son logement frais en fermant fenêtres et volets la journée et en les ouvrant le soir et la nuit s’il fait plus frais



Il est important d’adopter les bons gestes et de relayer les recommandations suivantes auprès des personnes les plus fragiles.





Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;



Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;



Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;





Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale ...) ;



Evitez de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limitez vos activités physiques ;



Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour..Accompagnez les dans un endroit frais.





En cas de maladies chroniques, ou de traitement médicamenteux réguliers demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien ;





Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers ;