Aleria : une retraite bien méritée pour l’adjudant-chef Mathieu Simoni

Rentré en tant que volontaire à l’âge de 16 ans en 1977, l’intéressé a rapidement embrassé une riche et belle carrière de sapeur-pompier professionnel, faisant preuve en toutes circonstances d’indéniables valeurs humaines et morales.

Récupéré à son domicile à bord d’un véhicule de liaison conduit par le lieutenant Philippe Delogu, chef de centre et l’adjudant-chef Laurent Risterucci, chef de la garde du jour, l’intéressé a été conduit à la caserne où une première surprise l’attendait. En effet, c’est sous les applaudissements de sapeurs-pompiers venus d’Aléria et d’ailleurs et au son des klaxons deux-tons, que la dernière prise de garde de Mathieu Simoni allait démarrer.





La matinée se révélait presque tranquille, mais c’était sans compter sans les diverses interventions imaginées par ses camarades, avec l’aimable des concours des commerçants d’Aléria. Après un Barbecue où pompiers et amis, se remémoraient les souvenirs des interventions passées et une après-midi plutôt tranquille, le camion-citerne rural (CCR) d’Aléria allait une dernière fois, se rendre sur l’ultime intervention de Mathieu Simoni : en l’occurrence, un « feu de poubelles » préparé dans le secret par ses collègues, mais dans des conditions qui rappelaient à Mathieu ses débuts de jeune soldat du feu. En effet pour l’occasion, un paquetage spécial l’attendait sur le siège du chef d’agrès de l’engin pompe : une veste de cuir et un vieux casque modèle 1926 d’un gris éclatant …





De plus, pour procéder à l’extinction du sinistre, une antique lance en laiton/cuivre avait été montée sur le dévidoir du camion incendie. Clap de fin donc pour cette dernière et émouvante garde qui se concluait par un grand repas offert par l’amicale des sapeurs-pompiers d’Aléria et son président Dimitri Cheynet, et la remise de quelques cadeaux en signe de reconnaissance et d’amitié pour le jeune retraité. C’est au son du groupe de Lionel Franchi et Charles Nicolini que la soirée s’est poursuivie, ponctuée par une superbe interprétation de « Catalinetta » par l’emblématique Lieutenant-Colonel à la retraite Jojo Simoni. CNI s’associe à cet hommage et souhaite une longue et belle retraite à l’Adjudant-Chef Mathieu Simoni.