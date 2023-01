Alata : une résidence secondaire incendiée

V.L. le Jeudi 5 Janvier 2023 à 09:31

Une maison située dans le lotissement A Castagnola, sur la commune d'Alata, a fait l'objet d'un incendie dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 janvier. Le feu est parti du garage Evers 3 heures et les pompiers sont intervenus avec deux engins pompe et un véhicule de commandement pour maitriser les flammes qui n'ont provoqué de dégâts que dans cette partie de la résidence secondaire de propriété d'une personne résidant sur le continent, inoccupée au moment des faits. Des tags "à connotation nationaliste" ont été retrouvés sur la façade de la maison. Une enquête pour dégradation par moyen dangereux a été ouverte et confiée à la gendarmerie.