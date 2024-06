Alata : un mort et un blessé grave dans un accident de la route

La rédaction le Vendredi 28 Juin 2024 à 09:58

Un homme d’une quarantaine d’années est décédé ce jeudi soir dans un accident de la route sur la commune d’Alata. Dans des circonstances qui restent à élucider, le véhicule à bord duquel il se trouvait, seul impliqué dans l’accident, a fait une sortie de route vers 20 heures sur la route de Cargèse. Le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud indique qu’un second homme, également présent à l’intérieur du véhicule, a été évacué dans un état grave vers le centre hospitalier d’Ajaccio. Deux ambulances et un véhicule de désincarcération du centre de secours d’Ajaccio, ainsi que des médecins du Samu ont été notamment mobilisés sur les lieux.